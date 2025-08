Com 75% da obra pronta, Jaime Verruck destaca avanços da Ponte da Rota Bioceânica

Com 75% da estrutura concluída, a Ponte Internacional da Rota Bioceânica — que ligará Porto Murtinho (MS) a Carmelo Peralta (Paraguai) — deve ser finalizada no segundo semestre de 2026. Os acessos rodoviários, em território brasileiro, têm previsão de conclusão até o fim do mesmo ano.

Durante a 10ª Reunião da Comissão Mista da Ponte Bioceânica, realizada em Porto Murtinho, o secretário estadual Jaime Verruck (Semadesc) reforçou o comprometimento dos governos brasileiro e paraguaio com a conclusão do projeto. Ele destacou que o cronograma das obras está mantido e que as estruturas alfandegárias também estarão prontas até o fim de 2026. "Tivemos a confirmação de que todas as obras estarão concluídas até o final de 2026, incluindo os acessos e os complexos alfandegários. Isso mostra o comprometimento dos governos brasileiro e paraguaio com este megaprojeto, que é prioritário para o Governo do Estado", afirmou.

Verruck também informou que o modelo de alfândega em cabeceira única (ACI) está em fase de definição, com o Paraguai devendo apresentar suas demandas nas próximas semanas. “Essa é uma condição fundamental para o avanço da integração aduaneira entre os dois países”, reforçou.

A obra da ponte, com 1.294 metros de extensão e 21 metros de largura, já atingiu 75% de execução. O acesso rodoviário, com 13,1 km, está com aproximadamente 17% pronto.

Outros temas discutidos incluíram a possível instalação de um porto seco em Porto Murtinho, com área já sinalizada pela prefeitura, e a proposta de uma nova ponte sobre o rio Apa, entre Bela Vista (MS) e Bella Vista Norte (PY), como mais uma ligação estratégica da rota.

Para o secretário, a reunião reafirma o papel da Rota Bioceânica como prioridade para Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também