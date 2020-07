Com apoio do Governo, principais vias de acessos da capital ganham asfalto novo

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou nesta quinta-feira (30), que viabilizou a liberação de R$ 18 milhões, sendo R$2,8 milhões através de contrapartida ao Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), para recuperação asfáltica das principais de acesso de Campo Grande.

Segundo o órgão, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o projeto comtempla vias importantes como: Rua Chaadi Scaff na Vila Rosa Pires, Avenida Rodolfo José Pinho, no Jardim São Bento, rua Cel. Cacildo Arantes no Chácara Cachoeira, rua Amazonas, entre a Ceará e a Paraíba, e Rua Bahia já permitem um melhor fluxo no trânsito com o novo asfalto. As obras em mobilidade da região central da cidade, ainda contemplam a Rua Pernambuco, da Rua Ceará até a Bahia, e da 13 de Maio até a Padre João Crippa.

Novas Frentes

No Anhanduizinho, as obras de melhorias estão programadas para a Avenida Raquel de Queiroz no Aero Rancho, na Avenida Filinto Muller, Rua Francisco dos Anjos e Rua Candelária no Bairro Pioneira, e Rua dos Jasmins no Jardim Jóquei Clube.

O Bandeira está com as principais vias sendo recapeadas. Na região do Tiradentes, a José Nogueira Vieira, já totalmente recapeada, a rua Marquês de Pombal, Rua Marquês de Lavradio, e parte da Avenida Três Barras receberam melhorias de infraestrutura a partir dessa parceria. A Avenida Ministro João Arinos e a Rua Cayova também passam por recapeamento.

No Lagoa, a Avenida Marinha, principal via de acesso ao Coophavila II, está sendo recapeada, oferecendo melhoria na mobilidade urbana da região. A rua Clineu da Costa Moraes, que liga a rotatória da Marechal Deodoro com a Manoel da Costa Lima no Jardim Leblon, e a Rua Manoel Joaquim de Moraes que liga os bairros Vila Jussara, Coophama e Tijuca estão inseridas no projeto de recapeamentos.

A rua Amazonas, da Ceará até a Rua Salinas que integra a região do Prosa também consta no projeto. Vias da região Imbirussu, também devem receber melhorias de mobilidade. As informações são do Escritório de Gestão Política da Capital (EGPC) que atua junto ao município no acompanhamento da execução das obras.

Deixe seu Comentário

Leia Também