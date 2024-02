Com assinatura de convênio, Procuradoria-Geral de Justiça terá novo prédio na Capital

Sarah Chaves, com informações do MPMS

O termo de cooperação para custeio das despesas de investimentos destinados à construção do novo Complexo Institucional da Procuradoria-Geral de Justiça foi assinado ontem (8), pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul e o Governo do Estado.

O acordo foi celebrado durante a Reunião Extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça. O Complexo Institucional do MPMS, procede de projeto para adequação do sistema viário, no que compõe as vias, calçadas, acessos e portarias, além da construção de um novo prédio que abrigará a Procuradoria-Geral de Justiça e as Promotorias de Justiça da Capital.

O novo prédio contará com 91 gabinetes, Ouvidoria, dois auditórios, plenário e outras estruturas de apoio. Segurança e integridade física, qualidade no ambiente de trabalho, acessibilidade, ergonomia e aproximação entre a primeira e a segunda instância do Ministério Público foram algumas das premissas para elaboração do projeto. E, além disso tudo, economia, uma vez que dois prédios alugados deixarão de ser despesas mensais.

Na ocasião, o Governador do Estado, Eduardo Correa Riedel, ressaltou que a construção do novo Complexo da Procuradoria-Geral de Justiça, possibilitará o aumento de atendimentos feitos para a população: “este é um momento de reorganizar as nossas estruturas institucionais porque elas cresceram e ficaram à altura do que o Estado tem proporcionado à população, e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul fez jus a essa conquista, sendo assim o Governo do Estado vai apoiar essa iniciativa para que a gente tenha uma instituição forte, atenta e colaborativa”.

Por sua vez, o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, agradeceu o apoio dos poderes executivo e legislativo estadual e relembrou que a iniciativa da construção do novo complexo é um projeto sonhado por gestões pretéritas que enxergaram o aumento da sociedade sul-mato-grossense e suas demandas sociais: “Fica aqui hoje plantada mais uma semente com instituições fortes e responsáveis que querem sempre o melhor para a população. O novo prédio abrigará Promotorias de Justiça da Capital, Ouvidoria e a Procuradoria-Geral com todos os parâmetros de construção, desde acessibilidade à segurança, visando sempre ao melhor atendimento para os cidadãos.”

Também assinaram o acordo o Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos; o Secretário de Estado de Fazenda, Flávio César Mendes de Oliveira; e o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo Filho.

Deixe seu Comentário

Leia Também