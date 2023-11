Com até 75% de desconto, inadimplentes com Energisa poderão negociar dívidas

Com descontos de até 75%, os clientes do Grupo Energisa elegíveis ao programa Desenrola terão mais uma oportunidade de colocar as contas em dia. O Governo Federal publicou uma nova portaria prorrogando o prazo e ampliando o número de clientes que podem negociar os débitos, que poderão ter parcelamento em até 60 vezes, com taxa de juros que não ultrapassam 1,99% ao mês.

O objetivo do Desenrola é regularizar a situação de pessoas físicas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico. As negociações com a Energisa devem ser realizadas pela plataforma do Desenrola, disponível no site gov.br/desenrola. O cliente elegível precisa se cadastrar no portal do governo e ter as certificações Ouro ou Prata.

Na modalidade de financiamento, as parcelas poderão ser pagas por meio de débito em conta corrente, boleto bancário ou PIX. Caso o cliente escolha pagar à vista, o pagamento será feito via plataforma e o valor será repassado diretamente ao credor.

“Os clientes Energisa estão tendo uma nova oportunidade de negociar com condições bem diferenciadas. Mais uma forma de oferecer alternativas para que o nosso cliente fique adimplente e equilibre as contas com a chegada do final de ano. São condições especiais com descontos de até 75% e parcelamentos em até 60 vezes”, afirma o gerente de serviços comerciais da Energisa Mato Grosso do Sul, Artur Gandra.

Critérios de elegibilidade para clientes:

- Ser pessoa física com renda de até 2 salários mínimos (média entre janeiro e maio de 2023) ou inscrita no CadÚnico;

- Data de vencimento entre 1 de janeiro de 2019 e 31/12/2022;

- Possuir dívidas que foram negativadas até 31/12/2022 e que permaneçam ativas em 28/06/2023;

- Valor da negativação deve ser igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por apontamento

Para quem tiver dúvidas ao acessar a plataforma do Desenrola, a Energisa está orientando os clientes nas agências de atendimento e pelos canais de atendimento da Energisa:



- Call center: 0800 722 7272

- Site:energisa.com.br

- WhatsApp Gisa: (67) 99980 0698

- Aplicativo Energisa On

