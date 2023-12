Com atendimento até dia 30 de dezembro, veja como agendar visita ao Bioparque

O Bioparque Pantanal funcionará normalmente neste fim de ano. Para a semana do Ano Novo, o funcionamento será da mesma forma. Abrirá de terça-feira (26) a sábado (30), fechando nos dias 31 de dezembro (domingo) e 1 de janeiro (segunda-feira).

A partir do dia 2 de janeiro o Bioparque estará fechado para manutenção e só estará em funcionamento interno, abrindo as portas ao público novamente no dia 9 de janeiro.

O agendamento para visitas é realizado pelo site oficial do empreendimento. As opções são para cadastro em família, onde todos os integrantes devem ser registrados. O cadastro individual pode ser feito apenas com 1 CPF. Já o cadastro de grupo, que incluem escolas, instituições e empresas pode ser feito em até 24h, exceto escolas. Mais informações no contato (67) 99217-8189.

