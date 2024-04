Com aumento de notificações, PMA orienta população sobre cuidados com serpentes

Com um aumento recente de notificações sobre aparecimento de serpentes na área urbana de Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar Ambiental (PMA) orientou a população sobre cuidados que se deve ter ao se deparar com esse animal.

Segundo a corporação, por estarmos em um estado que preserva vastas áreas de mata, a presença desses animais é esperada, mas a preservação deles é tão importante quanto a segurança de quem vive na região.

“Ao respeitar e proteger a vida selvagem, contribuímos para a preservação da biodiversidade e para a harmonia do meio ambiente. Agindo de forma consciente e responsável, podemos coexistir de maneira pacífica e segura com os animais que compartilham nosso espaço”, apontou a Polícia Militar Ambiental sul-mato-grossense.

Confira as orientações da PMA sobre cuidados ao se deparar com o animal e afim de evitar incidentes:

1 - Ao encontrar uma serpente é crucial não subestimar o animal, independentemente de ser ou não uma espécie venenosa. O correto é sempre considerar que a serpente pode representar um risco à saúde e evitar tocá-la sob qualquer circunstância, reduzindo assim as chances de acidentes;

2 - Em casos de aparecimento de serpentes em residências, é fundamental manter uma distância segura do animal e não tentar capturá-lo por conta própria. A melhor atitude a ser tomada é entrar imediatamente em contato com a Polícia Militar Ambiental ou com o órgão responsável pela proteção da fauna silvestre em sua região;

3 - Observar atentamente o local de caminhada, evitar pisar em locais onde não se pode visualizar claramente o chão e ter cuidado ao colocar as mãos em locais de difícil visibilidade pode ajudar a prevenir acidentes.

