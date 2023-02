Com baixo estoque, Hemosul funcionará até às 17h nesta segunda-feira

Com o carnaval as doações de sangues diminuem, por este motivo o Hemosul fará plantão de atendimento em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas nesta segunda-feira (20). Na Capital, o expediente será das 7h às 17h e no interior das 7h às 12h.

Durante o período de Carnaval as doações diminuem e atualmente o estoque de sangue tipos O- e O+ está em emergência absoluta, com apenas 17% e 22% de capacidade de atendimento. Já o sangue tipo A+ está com estoque baixo, em 50%.

Na Capital, o Hemosul Coordenador fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n. 1304. Na terça-feira (21) não terá atendimento em Campo Grande retornando na quarta-feira (22), às 13h.

Já em Dourados e Três Lagoas o serviço será retomado apenas na quinta-feira (23).

Deixe seu Comentário

Leia Também