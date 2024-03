Com cÃ¢ncer e problema renal, pets precisam de ajuda para tratamentos

Dois pets precisam de ajuda para tratamentos de saúde, em Campo Grande. Um se trata de um cachorro, chamado Negão/Max, e o outro um gato, chamado Neguinho. Para custear as despesas veterinárias, a tutora pede doações para ajudar na causa.

Segundo Daniele Ocampo, Negão está com Mastocitoma - um tipo muito agressivo de câncer. Com isso, ele precisa fazer, ao menos, quatro quimioterapias para reduzir o tumor, para então poder fazer uma cirurgia. "Após a cirurgia ele ainda vai precisar de, no mínimo, umas oito sessões de quimioterapia, fora os remédios diários e rações específicas", detalhou ela.

Quanto ao Neguinho, o gato sofre com um problema renal. "Ele foi internado com um abscesso enorme na boca, não estava comendo nada. Com exame foi detectado o problema renal gravíssimo e agora ele precisa passar por uma Vet Nefrologista, onde os custos são muito altos e sozinha eu não consigo pagar", explicou.

Conforme a tutora dos animais, o valor total das despesas para tratar as doenças dos pets ficam no valor de R$ 10 mil. "Tratamento veterinário é absurdamente caro, principalmente para quem resgata e tem muitos animais como eu. Preciso de ajuda!", finalizou Daniele.

Aqueles que puderem ajudar na causa de Negão e Neguinho, podem doar por meio do PIX, ou entrar em contato com ela. Ajude!

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também