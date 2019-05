Com churrasco à vontade, 2ª edição do Pantanal Steak Festival acontece no dia 4 de maio

Sete horas de duração, 20 churrasqueiros e 2,8 toneladas de carne. Os números são da 2ª edição do Pantanal Steak Festival do Shopping Bosque dos Ipês, a maior churrascada do Mato Grosso do Sul, que promete animar quem é fã de carne – principalmente – porque o ingresso dá direito de comer à vontade. O evento acontece no dia 4 de maio, das 11h às 18h, no estacionamento do shopping.

A churrascada pretende receber cerca 3.500 pessoas e terá a presença de assadores renomados, como: Joana e Aline do canal Churrasdelas e Hélvecio Maciel que voltam após participarem da 1ª edição do evento, o paulistano Hugo Rodas, Rodrigo Carneiro, mais conhecido como Tenente, veterano nos eventos de churrasco pelo Brasil, Daniel Grandi participante da 3ª edição da BBQ Brasil, entre outros churrasqueiros nacionais e locais que também participaram de grandes competições de culinária e gastronomia no país.

O evento é open meat (churrasco à vontade) e terá duas comitivas, a de Caribéu e Carreteiro e 18 estações de carne com vários tipos de cortes preparados com técnicas diversas, como: linguiça na brasa; chorizo/ancho; costela de porco; maminha; prime rib; filé mignon suíno; costela janela; brisket; porco, jacaré, cordeiro e frango inteiro; denver steak; pacú; picanha; coração de frango; buffalo wings e fraldinha. As guarnições acompanharão os cortes de carnes, além de cerveja Eisenbahn, refrigerante, suco e água. A churrascada terá ainda, um espaço kids e workshops.

A 2ª edição do Pantanal Steak Festival é patrocinada pela Perdigão, UASS PJC-Universidad Autonoma San Sebastian/Pedro Juan Caballero, Unimed, MS Gás e Hotel Deville.

Campanha Promocional

Para adquirir o ingresso do evento, o cliente deverá realizar compras nas lojas participantes do Shopping Bosque dos Ipês, juntar os cupons até completar R$ 200. O consumidor deverá se dirigir à loja de troca, localizada no 2º piso, próximo à Praça de Alimentação, tendo em mãos os comprovantes fiscais, apresentar aos funcionários responsáveis pelo atendimento e trocar o ingresso com desconto no valor de R$ 40. Garantindo o ingresso de segunda a sexta-feira é possível trocar por dois convites para a churrascada. Sábados e domingos apenas um ingresso. O valor do ingresso é R$ 200 a meia entrada R$ 100.

Segundo o coordenador de Marketing do Shopping Bosque dos Ipês, Diogo Salgado, a 2ª edição do Pantanal Steak Festival foi um pedido do público. “A carne é a grande paixão do sul-mato-grossense e nesta edição iremos oferecer aos nossos clientes outros tipos de carnes e cortes e formas de preparo com chefs churrasqueiros nacionais e regionais. Prometemos fazer desta edição, a melhor!”, disse.

Serviço

2º Edição Pantanal Steak Festival

Data: 4 de maio (sábado)

Horário: 11h às 18h

Local: Estacionamento (Acesso C) - Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.

Mais informações: (67) 3304-5555.

