Com conteúdo interativo e tecnológico, 8,8 mil pessoas visitaram o 'Espaço Energia' em 2023

O Espaço Energia surgiu em 2015 com a ideia de apresentar os princípios da física, experimentos, história e conceitos da eletricidade para os visitantes, desde então cerca de 60 mil pessoas já passaram pelo local, sendo 8,8 mil somente no ano passado.

“O Espaço Energia tem dois objetivos: a educação, a formação, o conhecimento básico de eletricidade, de economia de energia, conservar energia, mas também é um espaço para as artes. Por lá já passaram vários artistas regionais; procuramos valorizar os artistas locais”, diz Marcelo Vinhaes, diretor-presidente da Energisa MS.

A maioria dos visitantes são alunos de escolas públicas e particulares. Em 2018, o local foi totalmente modernizado com a implantação do formato digital e interativo por meio de equipamentos e dispositivos de realidade aumentada.

O conteúdo educacional, elucida o caminho que a eletricidade percorre até chegar na casa de cada um. É um processo imperceptível que está por trás do “simples” fato de ligar a televisão, acender as luzes ou carregar equipamentos. Mergulhar nesse universo, na prática, oportuniza que crianças e jovens possam aprender e aplicar dicas de consumo eficiente na família.

O local é voltado para o público adulto e infantil, com foco em educadores e alunos do ensino fundamental e médio. O horário de funcionamento do Espaço é de segunda a sexta, das 8h às 17h, na Avenida Afonso Pena, 3.901 – em Campo Grande.

Para quem não pode visitar o espaço na Capital, uma van dotada de equipamentos interativos, percorre todo o estado levando informações sobre eficiência energética.

