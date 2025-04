Com Corolla a R$ 10 mil, Detran abre leilão em MS

Com 155 lotes disponíveis, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu Leilão de veículos para circulação e de sucata inservível e aproveitável, durante a terça-feira (15).

Na modalidade de leilão de veículo que podem circular, são oferecidos 74 veículos, com 61 motocicletas e 13 automóveis. Entre os carros, um Corolla, 2008/2009, preto, terá o lance inicial de 10.472,00 reais e uma moto Honda CG 160 START 2023, com lance inicial de 3.837,00.

Já na modalidade de leilão de sucata aproveitável são 80 lotes de veículos, sendo 47 motocicletas (7 lotes com 5 motocicletas, 2 lotes com 6 motocicletas) e 71 automóveis. Na modalidade de sucata inservível, apenas um lote único de 234 motocicletas e 49 automóveis, com aproximadamente 65.160 kg de material ferroso.

O Leilão ficará aberto até dia 30 de abril, às 14h30 (horário de Brasília) no portal www.casadeleiloes.com.br. Para conhecer pessoalmente os lotes, os interessados podem visitar o pátio da AUTOTRAN, em Dourados, que fica na Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, 51-B, Jardim Colibri, das 08H às 11H e das 13h30 às 16h30.

Os editais dos leilões estão disponíveis no Portal do Detran-MS e no Diário Oficial do Estado, de terça-feira (07), entre as páginas 178 e 199. Clique aqui para acessar.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também