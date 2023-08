Com cover de Aerosmith e AC/DC, Kemp tem show marcado na Sunset Growler Station

Os amantes de rock da Capital já podem deixar agendado compromisso neste sábado (5) na Sunset Growler Station, que contará com dois tributos ao vivo que prometem emocionar os amantes da boa música.

A banda Kemp abre a noite com seu retorno aos palcos, com nova formação, para homenagear a banda norte-americana Aerosmith, com covers de sucessos como "I Don't Want to Miss a Thing," "Dream On" e "Sweet Emotion".

Em seguida, o tributo ao AC/DC promete tomar conta da plateia com energia contagiante, com recriações dos sucessos "Highway to Hell," "Back in Black" e "Thunderstruck".

"Será uma noite em que os fãs da banda e quem já cantou ou tem suas memórias com músicas do Aerosmith e AC/DC vai curtir muito. A ideia de unir esses dois tributos foi construída e a banda Kemp vem com tudo para fazer um show memorável em Campo Grande", afirmou Marcelo André, gestor da Pedrada Inc. produtora de eventos, responsável pelo show.

O show acontece neste sábado (5), no Sunset Growler Station, localizado na Avenida Afonso Pena, 5668, a partir das 18h30.

Os ingressos podem ser adquiridos aqui.



