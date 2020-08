Com Covid-19, delegado de MS é transferido para o hospital Albert Einstein em São Paulo

Valter Guelssi, de 51 anos, delegado de Polícia Civil de Angélica, foi transferido para o Hospital Albert Einstein em São Paulo na tarde desta quarta-feira (5). Ele estava internado no Hospital Regional em Nova Andradina, diagnosticado com Covid-19.

Segundo o Jornal da Nova, Valter está desde o dia 23 de julho fazendo tratamento contra a doença, ele estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), da unidade de saúde da cidade, e quem optou pela transferência foi à família. O diretor do Hospital Regional de Nova Andradina, o delegado chegou à unidade no dia 25 de julho. Hoje seu quadro clínico é considerado grave.

Um avião pousou na pista do aeroporto do frigorífico JBS na cidade, e junta médica do Einstein foi até ao HR com apoio da viatura do Corpo de Bombeiros e escolta de viaturas da Polícia Civil.

