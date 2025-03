A família de Juliano Perin Vanin, de 52 anos e portador de deficiência intelectual, está a sua procura após ele desaparecer na segunda-feira (10), na região do Coronel Antonino, e não voltar mais para casa.

Quesia, filha de Juliano, contou ao JD1 que o pai saiu de casa, localizada no Loteamento Praia do Urca, após uma discussão com sua mãe e não foi visto desde então. Mesmo procurando por Juliano nas ruas próximas à residência, ele não foi encontrado até o momento.

A última vez que ele foi visto, estava usando óculos, uma camiseta azul com bolinhas e calça jeans. Quesia acredita, no entanto, que o pai já deve ter perdido os óculos.

A filha de Juliano ainda detalhou que o pai, que também é alcoólatra, sofreu um acidente de moto há 10 anos, e acabou por desenvolver deficiência intelectual como sequela do acidente. Ele atualmente trabalha em vaga para PCD em uma rede de atacados da Capital.

Essa é a primeira vez que Juliano foge de casa, causando grande preocupação de familiares com seu bem-estar e segurança.

Caso tenha qualquer informação sobre o paradeiro de Juliano, entre em contato com a família via WhatsApp através dos números (67) 99185-6155 e (67) 99628-8794.

