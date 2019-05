Com design de Scalise, Grous Bar será inaugurado quinta-feira

Com conceito inovador, misturando rústico, sustentável e místico será inaugurado na próxima quinta-feira (23), o GROUS Bar em Campo Grande. O novo espaço está localizado na rua Antônio Maria Coelho nº 3583, e foi inspirado na ave japonesa que leva o nome do estabelecimento e representa a felicidade. O projeto é assinado pelo renomado arquiteto, Luís Pedro Scalise.

O grupo de empresários formado há dois anos, inovou as noites da capital com o bar familiar HOOK Beers Park, traz essa nova proposta que deve ser mais um point da galera. O espaço funcionará de terça a domingo e vai impressionar pela estrutura e qualidade.

O arquiteto investiu na fachada com toneladas de madeiras que representam um ninho gigantesco. Ao entrar no local, as pessoas irão ver um lustre com mais de 45 mil garrafas pets, que retratam a ave Grous pousando em seu ninho. O balcão complementa o cenário com penas cenográficas nas cores do pássaro e impressionam quem olhar.

O bar inspirado na ave sagrada japonesa, Grou, símbolo da paz, vida longa, amor, felicidade e fidelidade. Será o ninho da música Campo Grandense e além da estrutura, contará com atrações sertanejas e pop rock. Para apreciar um bom show, o espaço tem bebidas e porções para aquele happy hour com os amigos.

O talento de Scalise com obras tem agitado o mercado de arquitetura e design de Campo Grande há mais de anos. Em seu trabalho, ele revela um estilo extravagante que não passa despercebido. Uma prova disso é o prêmio de espaço mais original recebido pela organização da mostra Casa Cor.

Conhecido e reconhecido em todo o mundo, Scalise usa e abusa da criatividade para desenvolver seus projetos de arquitetura temática, como o Grous Bar. É um pesquisador incansável, que está sempre antenado com o que há de mais atual e moderno na área. Possui no currículo, diversos projetos comerciais, como bares, restaurantes, boates e até já recebeu uma moção de aplauso na Assembleia Legislativa de MS.

Por conta de trabalhos grandiosos, Scalise aparece na lista dos 100 arquitetos mais atuantes do país. Fez parte de uma publicação da conceituada revista Kasa, especializada em arquitetura e decoração. Ainda ganhou o prêmio de melhor ambiente comercial na Casa Cor Trio SP em 2011, tendo participado também do Casa Cor SP 2012 com o quarto da princesa Mérida, do filme "Valente", da Disney.

