Geral

Com dificuldades na família, Chlóe precisa de um novo lar

Os tutores procuram por alguém que possa adotar a pet e oferecer o cuidado necessário em um ambiente estável e afetuoso

14 agosto 2025 - 13h26

Chlóe é uma cadelinha dócil que está em busca de um novo lar. Sua atual tutora, uma senhora idosa, sofreu um acidente que a deixou em situação em cadeira de rodas, o que a impede de continuar cuidando da pet.

Diante da situação, a filha da idosa e seu esposo acolheram Chlóe temporariamente. No entanto, o genro, que enfrenta um quadro de esclerose múltipla, também está com limitações físicas e financeiras que dificultam os cuidados com o animal.

A família agora procura por alguém que possa adotar Chlóe e oferecer a ela o cuidado necessário em um ambiente estável e afetuoso. Quem tiver interesse ou souber de alguém que possa ajudar, pode entrar em contato com Kleber pelo número: (67) 9 91056077.

