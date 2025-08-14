Com dificuldades na família, Chlóe precisa de um novo lar

Chlóe é uma cadelinha dócil que está em busca de um novo lar. Sua atual tutora, uma senhora idosa, sofreu um acidente que a deixou em situação em cadeira de rodas, o que a impede de continuar cuidando da pet.

Diante da situação, a filha da idosa e seu esposo acolheram Chlóe temporariamente. No entanto, o genro, que enfrenta um quadro de esclerose múltipla, também está com limitações físicas e financeiras que dificultam os cuidados com o animal.

A família agora procura por alguém que possa adotar Chlóe e oferecer a ela o cuidado necessário em um ambiente estável e afetuoso. Quem tiver interesse ou souber de alguém que possa ajudar, pode entrar em contato com Kleber pelo número: (67) 9 91056077.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também