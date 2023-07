Com endometriose, esteticista pede ajuda para pagar cirurgia na Capital

Buscando ajuda para custear uma cirurgia de endometriose, divido um cisto no ovário, a esteticista Suzi Marques Mongelo, de 36 anos, está realizando uma rifa beneficente e uma Vakinha Online. O valor arrecadado também será utilizado no pós-operatório, exames e medicamentos.

"Fui diagnosticada com endometriose profunda, e isso me causa muitas dores e hemorragia. Fiz pelo SUS (Sistema Único de Saúde) a consulta ginecológica, onde foi pedido uma ressonância e a cirurgia. Segundo a médica, tudo isso pode levar até 6 meses, e com isso, não estou podendo trabalhar", contou ela ao JD1.

Com a ideia da rifa, a esteticista espera conseguir arrecadar um valor que seja suficiente para pagar uma cirurgia particular, e as contas que estão em atraso. "Uma cirurgia pelo SUS é demorada, e no meu caso preciso fazer com urgência, devido as fortes dores. Endometriose trás também muitos sintomas, como febre, dores no corpo, hemorragia, e com isso a anemia, sinto muita dor pélvica", desabafou.

A rifa beneficente premiada conta com mil números, no valor de R$ 30,00 cada um. O prêmio é R$ 3 mil em dinheiro para o sortudo. "Estou pedindo ajuda porque já não aguento mais as dores e o sangramento constante. Estou sem poder trabalhar, por isso recorri a rifa que é o 'pix premiado', pois assim as pessoas me ajudam e também concorrem ao valor de R$ 3 mil. Além da vaquinha online onde podem contribuir com doações. Eu preciso muito dessa cirurgia. É muito sofrimento", pediu.

O sorteio será realizado ao vivo pelo Instagram, após todos os números da rifa serem vendidos. Aqueles que quiserem contribuir na causa também pode doar qualquer valor na Vakinha Online ou pelo pix 3897590@vakinha.com.br. Mais informações: (67) 9908-4342.

