Com entrega de 18 imóveis da União, MS terá novos cartórios eleitorais

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Representada pela Superintendência do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul (SPU-MS), através de seu Superintendente, Tiago Botelho, a União entregou 18 imóveis distribuidos em diversos municípios destinados ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso Do Sul (TRE-MS), para funcionamento de Fóruns e Cartórios Eleitorais Municipais.

A maior parte dos imóveis já estão sendo utilizados para funcionamento dos Cartório Eleitorais, mas estavam pendentes de regularização junto à SPU, órgão responsável pela gestão do ativo imobiliário da União.

O Superintendente Tiago Botelho destaca que, através desta ação, a SPU/MS reforça a parceria e externa a importância dos trabalhos da Justiça Eleitoral para a população brasileira e, de modo especial, do TRE/MS para o povo sul-mato-grossense. Segundo ele, a regularização de 18 cartórios eleitorais pela SPU/MS faz parte do projeto de valorização da Justiça Eleitoral. “Tinham processos que estavam em tramitação desde 2011, após assumir a superintendência pedi celeridade e a equipe da SPU/MS atendeu o pedido. Estamos falando de 18 cidades de MS que passam a ter estabilidade em seus cartórios e a Justiça Eleitoral ganha ainda mais força. Os 18 imóveis foram incorporados ao patrimônio da união e passados imediatamente para o TRE/MS. Finalizamos o ano com mais essa importante entrega da SPU ao nosso estado”, ressaltou Botelho.

Os municípios que receberam Fóruns e Cartórios Eleitorais Municipais são: Chapadão do Sul; Aquidauana; Nioaque; Sidrolândia; Rio Brilhante; Bataguassu; Amambai; Deodápolis; Camapuā; Bela Vista; Paranaíba; Aparecida do Taboado/MS; Miranda; Iguatemi; Corumbá; Ribas do Rio Pardo; Bandeirantes e Maracaju.

