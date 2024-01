Com foco na expansão do saneamento, Governo entrega poço em Itaquiraí

O governador em exercício, Barbosinha, participou da entrega da obra de perfuração e ativação de um poço tubular profundo de 150 no município de Itaquiraí na quarta-feira (10) e estabeleceu compromisso para instalação do Corpo de Bombeiros Militar.

"Essa é a essência do municipalismo. Com parceirias consolidadas, o município fazendo sua parte, e o Estado contribuindo, em parceria e sintonia. A expansão do serviço de saneamento demonstra a atuação do Governo em todas as áreas", afirmou o governador em exercício.

A obra, que está concluída e recebeu investimentos de mais de R$ 1,3 milhão, vai beneficiar a população do município e contribuir para a universalização do saneamento básico no Estado. Em 2023, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), investiu R$ 188 milhões para o saneamento nos 68 municípios do Estado.

A área de cobertura do esgoto é de 62% e o objetivo é Mato Grosso do Sul antecipar a meta estabelecida pelo novo marco legal do saneamento que prevê a universalização do sistema até 2033.

Durante a visita Barbosinha - que foi acompanhado pelo secretário Eduardo Rocha (Casa Civil) - também autorizou a celebração de um convênio com a Prefeitura de Itaquiraí que seja revitalizada a Praça Municipal Deputado Santos Tomazelli, serviço orçado em R$ 4,5 milhões.

Barbosinha ainda supervisionou a obra de construção do Ginásio Poliesportivo da cidade, que recebe mais de R$ 5,3 milhões em investimentos.

O primeiro ginásio poliesportivo de Itaquiraí está em construção no município com investimentos do Governo do Estado, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul). Além de competições esportivas, a estrutura será capaz de receber eventos artísticos, culturais e religiosos. O complexo, que terá capacidade para receber duas mil pessoas, tem quadra poliesportiva e arquibancada, iluminação de alta performance, vestiários, alojamentos, salas administrativas e de múltiplo uso, depósito e sistema de som.

Na ocasião, também foi assinado o termo de compromisso para a instalação do Corpo de Bombeiros Militar. "Vamos assumir parte da responsabilidade. A Prefeitura vai doar a área e construir o prédio nos moldes necessários. E o Estado vai equipar. É uma demanda importante e que em breve será concretizada", disse o prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também