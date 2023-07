Com frio chegando, prefeitura entrega cobertores na Capital

Com uma frente fria se aproximando de Mato Grosso do Sul, equipes do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), de Campo Grande, continuam com as entregas de cobertores nas sete regiões da Capital.

Nesta quinta-feira (13), as peças foram entregues aos profissionais do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (PRIMT), antigo Proinc, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância dessas entregas para a população da Capital.

“Nós estamos buscando melhorar nossos programas, melhoramos a lei para beneficiar quem está e quem quer entrar no Programa, e hoje nós viemos aqui agradecer vocês que fazem toda a diferença na nossa cidade, prestando um serviço de excelência e começar uma corrente do bem, trazendo um cobertor que talvez vocês precisem. Acreditamos que muitos de vocês possam chegar em casa e verificar se tem algo para doar para um amigo, vizinho, que talvez também precise. A solidariedade é uma corrente e, neste sentido, estamos ampliando esse gesto”, afirmou a Adriane.

Esses trabalhos fazem parte da 7ª Campanha do Agasalho 2023 do FAC, que este ano conta com mais de 30 pontos de coleta distribuídos pela cidade. As doações podem ser feitas por qualquer pessoa, empresa ou comunidade até 20 de julho.

Caso tenha peças para doar, mas não possa sair de casa, as doações podem ser recolhidas na residência, basta a pessoa ligar no FAC através do número 2020-1361, para que o pedido seja analisado e agendado.

Confira os pontos de coleta na Capital:

- Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) – Av. Fábio Zahran, 6000

- Instituto Mirim – Avenida Fábio Zahran, 6.000

- Prefeitura de Campo Grande – Avenida Afonso Pena, 3297

- Secretarias Municipais – Endereços disponíveis no portal do executivo municipal

- Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

- Pátio Central Shopping – Rua Marechal Rondon, 1380

- Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796

- Academia Workout365 – Rua Dr. MichelScaff, 185

- Colégio Master – Rua Geribá, 653

- Shopping Norte Sul Plaza – Av Presidente Ernesto Geisel, 5259

- Todas as 11 lojas da Rede de supermercados do Fort Atacadista

