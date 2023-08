Com implantação de ciclovias, Capital reduz o número de mortes de ciclistas

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), desde 2011, a taxa de óbitos de ciclistas por 100 mil habitantes apresentou alta redução. Os dados levantados pelo GGIT (Gabinete de Gestão Integrada), registraram em 2011, 20 óbitos de ciclistas. Em 2016 o número caiu para 06 e seguiu variando entre 06 e 07 nos anos seguintes até 2022.

Em 2005, o sistema composto por ciclovias e ciclofaixas em Campo Grande era de 24, 2 km. Em 2012 esse sistema já apresentava 86 km de extensão. Neste ano, já passa de 103 km.

De acordo com o psicólogo do trânsito e doutor em psicologia da saúde, responsável pela divisão de estatísticas e sinistros de trânsito da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Renan Soares Júnior, a modificação na estrutura cicloviária é um dos motivos que faz com que a segurança dos ciclistas aumente e o número de óbitos diminua. “Campo Grande está entre as 10 capitais brasileiras com maior infraestrutura cicloviária”, declarou Renan.

Outro dado importante que, segundo Renan, impacta diretamente na redução de óbitos é a Gestão de Velocidade que faz parte do Programa Vida no Trânsito que existe na Capital desde 2011 replicando boas práticas internacionais em parceria com a Organização Panamericana de Saúde.

A Capital registra em 2023, cerca de 10,9 km de ciclovia por 100 mil habitantes, em 2005 essa magnitude era de 3,2 km por 100 mil habitantes o que demonstra que o investimento feito em infraestrutura das ciclovias vem contribuindo para a segurança viária atendendo ao proposto pelo PNATRANS (Plano Nacional de Redução de Lesões e Mortes no Trânsito).

A expectativa, conforme a equipe de mobilidade da Agetran, é que esse sistema aumente ainda mais nos próximos anos com crescimento e interligação de vias existentes e futuras. Atualmente, está em processo de finalização a ciclovia da Região do Nova Campo Grande.

