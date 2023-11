Com intermédio de Carlão, Comissão do Alphaville busca melhorias para a região

O estudo para novos acessos e retornos aos condomínios e a Avenida Cônsul Assaf Trad foi tema da reunião intermediada pelo vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande entre a Comissão Administrativa de moradores e síndicos dos Condomínios Residenciais Alphaville Campo Grande I, II, III e IV e o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno.

Moradores buscam mais agilidade e segurança no trânsito da região. “Recebi a demanda da Claudia que falava em nome de todos os moradores e administradores dos Condomínios Alphaville Campo Grande e prontamente já liguei para o Janine da Agetran para marcar essa reunião. Por isso estamos aqui hoje para resolver esses acessos aos condomínios que do jeito que estão dispostos não estão sendo suficientes para a demanda de tráfego de veículos no local, causando riscos aos pedestres e motoristas. Lá na Avenida Cônsul Assaf Trad nas imediações de entrada de cada condomínio já foram registrados acidentes graves, inclusive fatais. Por isso, precisamos deste estudo de viabilidade de novos retornos, acessos, sinalizações, medidas de melhoria no trânsito da região”, disse Carlão.

Já o diretor presidente da Agetran, Janine de Lima, afirmou que vai visitar o local na semana que vem e se reunirá novamente com os moradores dos Condomínios Alphaville Campo Grande para definir as alterações necessárias. “Vamos fazer os estudos técnicos de viabilidade e segurança no trânsito para ver como podemos melhorar o trânsito na região”, disse.

