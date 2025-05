Com investimento de R$ 3,2 milhões, Fundect amplia número de projetos no Edital Humanidades

As propostas aprovadas e homologadas na Chamada Semadesc/Fundect 50/2024 - Humanidades MS foram divulgadas durante a terça-feira (13), através da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul). Além disso, a publicação feita conta com um ajuste orçamentário do projeto.

Lançado em novembro do ano passado, com orçamento inicial de R$ 2 milhões e previsão de selecionar 30 propostas, a Fundação ampliou o investimento para R$ 3,2 milhões e irá financiar 50 projetos de pesquisa em diversas áreas de humanidades.

“Anunciamos um reforço importante na Chamada das Humanidades, realizada em parceria entre a Semadesc e a Fundect. O investimento, que inicialmente seria de R$ 2 milhões, foi ampliado para R$ 3,2 milhões, contemplando projetos incríveis da área. É mais um passo no fortalecimento da ciência em Humanidades e no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, destacou o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira.

Reconhecido por sua riqueza cultural, histórica e ambiental, Mato Grosso do Sul lida com questões urgentes, como a valorização e proteção das culturas indígenas, a redução de desigualdades sociais, a necessidade de fortalecimento das políticas públicas e a busca por um desenvolvimento sustentável que respeite sua biodiversidade.

Nesse cenário, o edital, que abrange projetos nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes, é fundamental para promover estudos que aprofundem a compreensão das realidades locais e ofereçam bases sólidas para ações que integrem desenvolvimento humano, inclusão social e preservação ambiental.

A chamada também contribui para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem como atende, de forma indireta, aos Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual 2024-2027 do Governo de Mato Grosso do Sul.

Os coordenadores que tiveram suas propostas aprovadas estão convocados para submeterem os documentos, via SIGFUNDECT, até às 23h59 do dia 23/05/2025.

O edital com mais informações pode ser conferido neste link.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também