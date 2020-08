Com link de live, defensoria diz que já atuou com a prefeitura na pandemia

Em vários grupos de defensores públicos de Mato Grosso do Sul, foi publicado no sábado (8), um link de uma live ocorrida em 24 de abril que tem a participação de membros do Município e da Defensoria sobre o tema pandemia.



A publicação, não tem outros registros de atividades, e não mostra outras participações além do vídeo da conferência.



O fato é uma espécie de resposta ao prefeito Marquinhos Trad , que declarou que a defensoria teve pouca participação no grupo de trabalho que atuou contra a pandemia.

