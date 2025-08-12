Menu
Com maior adesão das igrejas, Marcha para Jesus 2026 deve atrair 30 mil pessoas

A programação reúne oito bandas regionais e três atrações nacionais, pastor Antônio Cirilo, banda Discopraise e cantora Midian Lima

12 agosto 2025 - 13h46Sarah Chaves
Edição da Marcha para Jesus 2023Edição da Marcha para Jesus 2023   (Diogo Gonçalves)

A 37ª edição da Marcha para Jesus em Campo Grande será marcada pelo retorno da organização ao Conselho Municipal de Pastores, que foi o responsável pelas primeiras edições do evento e pela maior adesão do seguimento evangélico. De acordo com o presidente do Conselho, pastor Gladiston Amorim, conhecido como pastor Dinho, a dimensão da marcha este ano surpreendeu até mesmo os organizadores.

"Ministérios e igrejas de diferentes denominações se uniram à iniciativa, incluindo segmentos que tradicionalmente não participavam, como a Assembleia de Deus, que possui forte presença na Capital e no Estado. Isso amplia muito o alcance da marcha, pois cada igreja mobiliza seu próprio público, e esse engajamento coletivo é algo que não víamos há alguns anos”, explica o pastor.

O evento também conta com o envolvimento do poder público, Governo do Estado, Prefeitura e Câmara Municipal, garantindo apoio logístico, segurança e organização. Ao todo, cerca de 400 voluntários atuarão como brigadistas, agentes de segurança e profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, muitos deles membros das igrejas participantes.

A programação reúne oito bandas regionais e três atrações nacionais de destaque no cenário gospel, o pastor Antônio Cirilo, a banda Discopraise e a cantora Midian Lima.

Mesmo com apoio, há gastos que o poder público não patrocina e por isso a organização publicará um edital, para cotas de valor pequeno para despesas como a do trio elétrico, que conduz as atrações junto com a marcha.

26 de agosto

A marcha terá início às 13h, partindo da Praça do Rádio e seguindo pela Avenida Afonso Pena até o Parque das Nações Indígenas, onde será o encerramento.

A expectativa é reunir mais de 30 mil pessoas ao longo do percurso, podendo ultrapassar esse número graças à intensa divulgação e ao fortalecimento da união entre igrejas e segmentos cristãos.

Parte do Calendário oficial do município, a Marcha para Jesus tem como objetivo celebrar a fé e a cultura cristã.

