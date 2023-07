Com mais 75 candidatos aprovados, prefeitura completa quadro da GCM

Mais 75 candidatos foram aprovados para compor o quadro permanente da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande. Com isso, completa-se o número de vagas anunciadas no Edital n. 01/2020 destinadas ao cargo de Guarda Civil Metropolitano da 3ª Classe.

Ontem (19), os futuros empossados compareceram no Paço Municipal para entrega de documentação e recebimento de orientação sobre o processo de nomeação e posse.

Ao todo, os agentes passaram por seis fases, sendo a última com duração de quatro meses e intensa programação técnica-profissional para disponibilizar capacitação adequada e que atenda a todos os requisitos legais e administrativos para o ingresso na carreira da Guarda Civil Metropolitana. O edital publicado em 2020 formalizou 15.330 inscritos, o maior da história deste certame.

Valéria Diniz da Silva, 37 anos, comemorou a convocação após a aprovação de seu primeiro concurso público. “Foi um caminho um pouco longo, estou nesse foco desde 2020. Eu me vejo nas ruas como agente de segurança, com o intuito de proteger a comunidade e futuramente, abordar trabalhos com políticas de prevenção sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis. O trabalho na GCM é apenas o início de um trabalho na segurança pública, quero ir muito mais além dentro desse contexto”.

Esta é a terceira leva de convocados, sendo a primeira publicada em janeiro e a segunda em abril deste ano. Os novos empossados contam com a efetividade do plano de cargos e carreira. A Lei Complementar n. 358, que dispõe sobre a carreira, a organização, o plano de cargos, o sistema remuneratório, o regime de trabalho, e os direitos funcionais da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, e dá outras providências, foi aprovada pela gestão municipal em 2019.

A lei também assegura aos ocupantes de cargo da carreira da Guarda Civil Metropolitana as seguintes garantias: remuneração compatível com as responsabilidades e complexidade das atribuições do cargo, respeitando o teto constitucional remuneratório; revisão anual de vencimentos, na mesma data dos demais servidores do Poder Executivo e evolução funcional na carreira, através de capacitação oportunizada anualmente, para acesso a categoria hierárquica superior.

