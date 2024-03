Com mais de 300 serviÃ§os, Jardim Canguru recebe o 'Todos em AÃ§Ã£o'

O bairro Jardim Canguru vai receber o programa itinerante “Todos em Ação – a Prefeitura Mais Perto de Você”, realizado em parceria com o Mutirão 2024, com mais de 300 serviços sendo ofertados gratuitamente para a população. Evento acontece no próximo dia 23.

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância de se levar esses serviços para os bairros da Capital. “A Prefeitura participa do Mutirão por meio da disponibilização dos serviços das secretárias e órgãos municipais. Além de atender a população, também é feito uma coleta de sugestões, para que as demandas dos moradores cheguem diretamente nas secretarias. Dessa forma, a administração consegue entender melhor as necessidades e atender aos campo-grandenses”, afirmou a chefe do executivo campo-grandense.

Thiago Cânepa Amorim, um dos parceiros dessa edição, afirmou que a união dos setores públicos e privados em prol das comunidades deve beneficiar os moradores das sete regiões da Capital neste ano.

“Desde o ano passado, com a união do Mutirão com a Prefeitura de Campo Grande, tornamos o movimento mais forte, e quem ganha é a população que pode em um único dia resolver problemas burocráticos, fazer exames, inclusive para animais de estimação ou ter uma manhã de diversão e entretenimento”, disse Amorim.

Os serviços oferecidos pelas secretarias seguem normalmente como nas edições passadas.

O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) estará presente, com triagem para consulta médica com clínico-geral, enquanto a Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários (SUASC) oferecerá 35 vagas para curso de ovos de páscoa gourmet.

Já a Coordenadoria de Controle de Zoonose (CCZ) estará dando vacina antirrábica para cães e gatos, coleta de sangue e teste rápido para diagnóstico de Leishmaniose visceral, orientações veterinárias e cadastro para castração de cães e gatos.

Para a criançada, haverá apresentações culturais e musicais, gincanas, pintura facial, oficina de balão, brincadeiras com direito a pipoca, algodão doce, e sorteio de brindes.

O Todos em Ação no bairro Portal Caiobá acontece neste sábado, das 8h às 13h na Escola Municipal Arlene Marques Almeida, localizada na Rua Catiguá, nº 694.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também