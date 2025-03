O Governo do Estado publicou duas licitações no Diário Oficial de sexta-feira (28), com recursos que ultrapassam R$ 73,4 milhões, em novos investimentos em infraestrutura em Paranaíba.

Desde 2023, já foram destinados R$ 53,6 milhões para obras de infraestrutura no município. Os novos contratos garantem a continuidade das obras de restauração funcional do pavimento em diversas ruas da cidade. A terceira etapa da obra será executada com um investimento de R$ 10,5 milhões, e para a quarta etapa, o Governo do Estado está investindo mais de R$ 8,7 milhões.

Paranaíba caminha em direção à melhor trafegabilidade, valorização imobiliária e fortalecimento do comércio local, além de promover uma melhoria significativa na qualidade de vida da população.

O secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, destacou a importância dessas iniciativas para a população. “O municipalismo é a base da gestão do governador Eduardo Riedel. Essas obras são reflexo do compromisso do Governo do Estado em levar desenvolvimento para todas as regiões e crescer sem deixar ninguém para trás. Paranaíba está recebendo investimentos expressivos que vão impactar diretamente a qualidade de vida dos moradores e a economia da cidade”, afirmou.

Além das novas etapas de recapeamento, diversas outras obras estão em andamento no município, fruto de parceria entre Estado e município, por meio do programa MS Ativo.

