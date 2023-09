Com média de 800 CNHs devolvidas por mês, Detran explica como recuperar documento

Da redação, com Assessoria

Com média de 800 CNHs devolvidas mensalmente pelos Correios ao Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), o órgão informa os locais onde o documento pode ser resgatado. A entrega da carteira na residência do condutor é oferecida para quem renova ou tira a primeira habilitação, mas em alguns casos, a CNH é extraviada.

Dentre os motivos de a entrega não ser concluída estão a utilização de endereço desatualizado ou por não ter alguém para recebê-lo. Após três tentativas de entrega, o documento é deixado na agência dos Correios mais próxima da residência do condutor, ficando no local por 20 dias nas cidades do interior e 7 dias na Capital. Depois deste tempo, a CNH volta para o Detran, onde também é possível realizar a retirada.

Para os moradores de Campo Grande, a retirada da habilitação depois deste prazo pode ser feita na sede do Detran, localizada na saída para Rochedo, no Bloco 02. Condutores da Capital podem realizar consultas e tirar dúvidas entrando em contato com o departamento pelo número (67)3368-0500.

Já para a população de Dourados, a retirada da CNH é realizada na agência que fica na Coronel Ponciano, 600. Enquanto para os motoristas de outras cidades do interior a habilitação retorna para a agência do Detran do município.

Os documentos só poderão ser retirados pelo titular da CNH, sendo necessários estar com seus documentos pessoais. A habilitação só é entregue para outra pessoa quando apresentada procuração com reconhecimento em cartório por verdadeiro ou autenticidade.

Atualização de endereço - A atualização de endereço pode ser realizada pelo portal Meu Detran ou pelo aplicativo Detran MS, precisando apenas realizar o seu cadastro e procurar por habilitação e “alteração de endereço de condutor”. Se houver algum veículo em seu nome, deve acessar também o ícone veículo, atualização de endereço.

