Geral

Com metas até 2030, segurança de MS traça plano estratégico priorizando ações integradas

O Plano da Sejusp define diretrizes para gestão, tecnologia, inteligência e valorização dos profissionais, visando reduzir criminalidade, acidentes e ampliar a proteção da população

26 janeiro 2026 - 19h12Taynara Menezes

O Plano Estratégico Organizacional (PEO) 2025–2030 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) foi publicado nesta segunda-feira (26) no Diário Oficial, estabelecendo metas e diretrizes para os próximos cinco anos. O documento orienta ações integradas entre os órgãos de segurança, com foco em gestão eficiente, inovação tecnológica e valorização dos profissionais da área.

Desenvolvido ao longo de 2025, o PEO contou com oficinas, reuniões técnicas e mentorias especializadas, com apoio da empresa Oscar 1 Brasil, além da participação de gestores e representantes das forças de segurança do estado.

Entre os principais objetivos do plano estão o aperfeiçoamento da gestão orçamentária e institucional, fortalecimento da inteligência, investimento em tecnologia e capacitação profissional, além de medidas voltadas à redução da criminalidade, mortes violentas e acidentes de trânsito.

Segundo o secretário-executivo da Sejusp, Cel. Wagner Ferreira da Silva, que coordenou o grupo de trabalho, o PEO “cria bases sólidas para decisões mais eficientes, transparentes e alinhadas às necessidades da população”, consolidando uma visão de futuro para a segurança pública em Mato Grosso do Sul.

Com a publicação no Diário Oficial, o plano passa a ser o instrumento oficial de referência para monitoramento das metas e execução das políticas de justiça e segurança, prevendo revisões periódicas para se adaptar a novos desafios e cenários.

