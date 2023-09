Com mil inscritos em menos de duas horas, Corrida dos Poderes abrirá 2ª lote

A 1ª Corrida dos Poderes que vai acontecer dia 28 de outubro, já recebeu a inscrição de 1 mil servidores antes das 10h da manhã desta quinta-feira (14), com a alta demanda, a organização abrirá na próxima segunda-feira (18), o 2° lote com mais mil vagas para servidores e o público em geral.



A Corrida dos Poderes será realizada no Dia do Servidor Público. A abertura da arena será às 16h no estacionamento da Assembleia Legislativa, com shows, atrações para as crianças e sorteios de brindes. A largada da corrida será às 17h30.

Para fazer a inscrição gratuita o endereço é corridadospoderes.ms.gov.br. Já a retirada dos kits será no dia 27 de outubro, véspera da corrida, das 9h às 19h, no estacionamento da Assembleia Legislativa, onde os competidores deverão entregar um brinquedo que será doado no Natal para as crianças. No site estão disponíveis todas as informações sobre o evento que terá a modalidade de caminhada com 3 km e corrida em 5 km e 10 km



Falando em nome de todos os deputados, o presidente da ALEMS, Gerson Claro, disse que todos os 24 deputados abraçaram a ideia, lembrou que a iniciativa foi de duas mulheres: a Kátia Claro, sua esposa, e a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel que organizam o evento.

Percurso

O percurso vai até a rotatória com a Avenida Fadel Dajher Lunes, subirá pela pista centro bairro da Avenida Desembargador José Nunes da Cunha; entra no Avenida dos Poetas até a Governadoria e faz o percurso de retorno até o estacionamento da ALEMS, no caso da caminhada.



Quem for participar da corrida de 5 km seguirá o mesmo percurso, seguindo até a rotatória em frente do bloco da Secretaria de Educação ,fazendo o retorno pela outra pista da Avenida dos Poetas, volta pela pista bairro /centro da Avenida Desembargador José Nunes da Cunha até o estacionamento da ALEMS.



Já os participantes da corrida de 10 km farão o mesmo trajeto só que seguirão pela Avenida dos Poetas até chegar à rotatória com a Avenida Afonso Pena.



