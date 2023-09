Com moto valendo a partir de R$ 3,6 mil, Detran tem leilão aberto em MS; confira

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) está com leilão de veículos recolhidos em diversos municípios de Mato Grosso do Sul em andamento. Até as 10h (Brasília) do dia 4 de outubro, a leiloeira Barreto Leilões recebe lances online para três modalidades de leilão: de veículos para circulação, sucata aproveitável e sucata inservível.

No edital de veículo para circulação que oferta 166 lotes de veículos, sendo 35 automóveis, 03 caminhonetes e 128 motocicletas.

Entre as ofertas, está o lote de número 98 que possui um Fiat Uno/Vivace ano-modelo 2011-2012, de cor branca, com lance inicial no valor de R$ 6.274,00. Além dos carros, também estão sendo ofertadas diversas motocicletas, entre elas, a moto Honda/CG 160 Fan 2022/2022 de cor vermelha, com lance inicial de R$ 3.677,00.

Na modalidade sucata aproveitável, que tem como público alvo pessoas jurídicas, são 43 lotes de veículos, sendo 35 automóveis e 81 motocicletas. No edital de sucata inservível, voltado a pessoa jurídica que opere no ramo siderúrgico, fundição ou reciclagem, a oferta é de apenas um lote contendo, 08 automóveis, 01 reboque e 61 motocicletas, com pesagem estimada em 14.309,00 kg de material ferroso.

Todos os lotes ofertados no certame estarão disponíveis para visitação nos dias 02 e 03 de outubro no Pátio da PMAX, localizado na Rua Gigante Adamastor, n°. 16 Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande MS, no horário das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Todos os detalhes dos lotes ofertados podem ser conferidos clicando aqui.

Deixe seu Comentário

Leia Também