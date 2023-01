Com nomeação, Motti permanece na diretoria da Escolav

Em edição extra do Diário Oficial, o governador Eduardo Riedel renomeou o psicólogo, Antonio José Angelo Motti para o cargo de diretor-presidente da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolav)

Motti é psicólogo formado pela Universidade Católica Dom Bosco UCDB. Atua no serviço público desde 1983.

No Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Antonio José Motti, atuou como diretor de orçamentos e finanças, na Secretaria de Estado de Educação, onde implantou o repasse financeiro nas escolas.

Na Secretaria de Justiça, ocupou a titularidade das superintendências de Cidadania e do Procon. Em junho de 2020 foi nomeado na função de Direção Executiva Superior e Assessoramento na Fundação de Esporte e Lazer do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, e em 31 de agosto de 2021, assumiu a função de Diretor-Presidente da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, cargo para o qual foi nomeado agora em 2023.

Escolav

A Escola de Governo foi criada com o objetivo de promover a valorização e o desenvolvimento do servidor público, adequando-os aos novos perfis profissionais requeridos pelo setor público.

A entidade promove programa de Capacitação do Servidor Público além de oferecimento gratuito dos cursos presenciais e a distância da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).

