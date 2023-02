Menina de 10 anos que sonha em ser policial faz festa com o tema da polícia

Flávia de 10 anos, que sonha ser policial no futuro, escolheu a Polícia Civil como tema da festa e teve uma equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), de Corumbá em sua festa de aniversário na tarde desta sexta-feira (17).

A mãe de Flávia entrou em contato com Unidade Policial, pedindo que, se possível, uma equipe de policiais fosse ao aniversário de sua filha e prontamente a solicitação foi atendida.

A festa aconteceu no Instituto Novo Olhar, onde Flávia é aluna da organização filantrópica de Corumbá, que tem como objetivo a educação integral, oferecendo aulas extracurriculares para crianças e adolescentes.

A equipe policial parabenizou a aluna e cantou parabéns, juntamente com a banda formada pelos alunos do instituto, além de ter conversado com Flávia e tirado algumas fotos.

Durante a comemoração, a Delegada Camilla Gerarde foi convidada a fazer um discurso, tendo ressaltado a importância da educação na construção de uma sociedade mais justa e segura.

