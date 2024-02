Com patrocínio da Energisa, Igrejinha se consagrou vice-campeã da Capital

Uma explosão de cores, alegria e história. Com o tema “Enigmas da Humanidade”, a escola Igrejinha falou sobre o surgimento da vida na Terra. Detentora do maior número de vitórias do Carnaval de Campo Grande, a agremiação contou este ano com o patrocínio da Energisa, por meio da Lei Rouanet. A escola foi vice-campeã.

Para a presidente da escola, Mariza Fontoura, a performance na avenida foi como “um desfile perfeito, feito com muito respeito pela nossa comunidade e nosso público. Ficamos muito felizes com o patrocínio da Energisa, que motivou a escola toda e trouxe uma vibração diferente para esse carnaval”.

A pergunta “Será verdade que uma explosão nos deu a luz da criação?” foi entoada no começo do samba-enredo que fez o público cantar junto e vibrar ainda mais no refrão “Igrejinha, a senha é você /Não há mistérios pro meu coração /Guardei um segredo pro povo saber / Mais uma estrela no teu pavilhão”.

A união de inovação e tradição no Carnaval de Campo Grande emocionou Bruna Scarpa, destaque do carro alegórico que representou a mística cidade de Atlântida, perdida no fundo do mar. “Eu desfilo há 18 anos pela Igrejinha, mas essa foi a primeira vez que eu vim como destaque de luxo em carro. A escola estava belíssima. Fiquei feliz quando soube dessa parceria com a empresa. Quando você tem alguém para colaborar, isso te dá mais garra, mais força, mais energia para continuar. Muito obrigada, Energisa!”, finalizou.

Compromisso com a cultura

O compromisso com a cultura é um dos pilares da Energisa, empresa centenária, multiportfólio e alinhada com as ações ESG.

“O nosso portfólio de projetos culturais patrocinados tem um perfil de multilinguagens, abrangendo música, literatura, audiovisual, artes visuais, artes cênicas, cultura popular e festivais. Acreditamos na importância de promover manifestações culturais que tenham sinergia com os objetivos ESG da companhia”, disse a coordenadora de Investimento Social do Grupo Energisa, Delânia Cavalcante.

Por meio de equipamentos culturais e organizações sociais de memória e fomento, a empresa atua para fazer da cultura um pilar do desenvolvimento local.

