Com pneumonia, menina de 2 anos morre após ser liberada duas vezes de UPA

Uma menina, de 2 anos, morreu em Santa Casa de Rio Claro (SP), na última sexta-feira (5), depois de ser liberada duas vezes na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento do 29 no bairro Estádio. A mãe da criança alega negligência médica, já que, segundo ela, o caso foi tratado sem gravidade e não foram pedidos exames.

A Prefeitura de Rio Claro disse que abriu uma sindicância para avaliar as circunstâncias do óbito e que um médico foi afastado.

Diagnóstico após 2 liberações em UPA

Ana Beatriz Lima estava com pneumonia, que foi diagnosticada somente na Santa Casa, cinco dias depois da mãe procurar atendimento médico pela primeira vez. Ela teve seis paradas cardiorrespiratórias e morreu pouco depois de dar entrada no hospital.

"Eu levei ela a primeira vez na segunda, com vômito, dor de ouvido, garganta e gripe. Ela foi atendida e liberada, e a médica não passou remédio pra dor de ouvido. Na quinta eu voltei lá [na UPA] porque a minha filha estava com falta de ar, o médico disse que a respiração tava fraca, mas que ela podia voltar para casa e que se ela piorasse, podia entrar como emergência. Não fizeram nenhum exame nela", disse a mãe, Letícia Lima.

"O médico [da Santa Casa] explicou que por conta do ouvido começou a criar pus, deu infecção e passou para o pulmão. Pra poder tirar esse pus, tiveram que furar a barriguinha dela", completou.

Mãe espera por justiça

Agora, em meio ao luto, Letícia tenta encontrar forças para conseguir justiça pela morte de sua filha. "Eu quero que os médicos sejam punidos e eles paguem. Não era pra minha filha estar morta. Se eles tivessem feito os procedimentos corretos, minha filha estaria aqui comigo hoje", disse.

"Só quero justiça, prometi para minha filha que iria até o fim pra fazer justiça. E eu vou fazer pra não acontecer com mais ninguém", completou.

O caso ainda não foi registrado pela Polícia Civil. As identidades do médico afastado e da outra médica não foram divulgadas.

O que diz a Prefeitura de Rio Claro

"A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro recebeu com tristeza a notícia do falecimento da menina Ana Beatriz e imediatamente determinou a abertura de sindicância para avaliar as circunstâncias do óbito. A empresa terceirizada responsável pelo atendimento foi notificada, afastou preventivamente o médico das atividades e abriu processo administrativo interno para apurações.

A Fundação Municipal de Saúde se solidariza com a família neste momento de dor e tenta contato com a família e está à disposição para prestar o apoio necessário. A Fundação Municipal de Saúde repudia o uso desta fatalidade para fins políticos", disse a prefeitura por meio de nota.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também