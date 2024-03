Com pouca adesÃ£o no centro, Semana do Consumidor tem foco em shoppings e sites

O Dia do Consumidor é comemorado em todo o Brasil nesta sexta-feira (15), por isso diversos setores do comércio usam a semana toda para se promover através de promoções visando atrair os consumidores.

Em Campo Grande, a data não tem entidades responsáveis por organizar o setor comercial e cada lojista pode entrar na Semana do Consumidor por conta própria. No Centro da Capital a adesão é baixa, até mesmo os lojistas não sabem sobre a data, em sua grande maioria, as lojas operam normalmente, com exceção de algumas.

A Gazin é uma das poucas que a reportagem do JD1 encontrou na região central, que aderiu as promoções da data. O gerente da loja da Rua Barão do Rio Branco, Rodolfo Moraes Costa, explicou que a empresa segue uma diretriz nacional. “Temos veiculado promoções tanto na mídia, quanto no impresso do cliente Gazin. A promoção é em toda a loja, com ofertas de até 15%, dependendo da linha”, alegou.

Ainda de acordo com o gerente, a campanha de promoções vai até sábado, e toda a rede participa das ações.

O Boticário também é uma das lojas que vai aderir as promoções e em seu perfil no Instagram de Campo Grande, anunciou lançamentos com desconto progressivos.

No entanto, tanto os consumidores nas ruas, quanto a maioria dos lojistas visitados, informaram que não foram avisados sobre ações voltadas para a Semana do Consumidor, realidade bem diferente da que ocorre nos shoppings de Campo Grande e nos maiores sites de vendas digitais.

Shopping Campo Grande

O shopping segue com descontos de até 50% da Semana do Consumidor até domingo (17), para produtos do vestuário masculino e feminino, acessórios, cosméticos, utilidades para o lar e itens para pets.

“Preparamos promoções especiais e exclusivas, para que o consumidor tenha acesso a toda variedade de marcas disponíveis no Shopping. Para celebrar a data, vamos promover uma dinâmica especial e ações com premiação”, explicou a gerente de Marketing do Shopping Campo Grande, Gabriella Alves.

A loja Kipling está com promoções de até 40% de desconto em bolsas. Já para quem não tira uma Havaiana do pé, a loja está com promoções de até 30%. Os clientes preocupados com a saúde da pele, encontrarão produto com 10% de desconto na Adcos.

Um grupo de WhatsApp foi ativado para levar aos consumidores informações sobre vantagens especiais e lançamentos.

Os integrantes do ‘ShoppLovers’ terão ainda mais vantagens, com a oportunidade de participar de uma ação exclusiva na Portaria 2 – em frente à loja Carter’s. No local, haverá uma dinâmica, onde o participante poderá girar uma roleta, ganhar brindes ou vouchers das lojas.

O grupo é aberto a todos, basta acessar o link https://chat.whatsapp.com/DVcpoc0KzIl97O9yvKfvn .

Shopping Norte Sul Plaza

Para a população frequente no shopping da Ernesto Geisel, as promoções de até 50% de desconto e brindes vão até domingo (17).

No setor de beleza e cuidados, a Loja Inovar tem ação promocional de Compre e Ganhe em produtos específicos.

Quem quiser dar um “tapa no visu”, o salão Morena Mulher também participa da Semana do Consumidor.

As Lojas Stilo A e Anita Sport estarão com 15% de desconto na loja toda, nas compras com stilo a card, no dia 15 de março.

Para aqueles que são viciados em comprar, a loja Klin tem desconto progressivo até a próxima segunda-feira (18), com 20% de desconto em 2 produtos, 25% em 3 produtos e 30% em 4 produtos ou mais, com exceção da coleção Outono Inverno 24".

A Casas Bahia, Via Flora, Odontoclinic, Kopenhagen, Óticas Diniz e Biju Me Liga também participam das ações promocionais.

Bosque dos Ipês

A Semana do Consumidor no Shopping Bosque dos Ipês começou nesta quinta-feira (14) e vai até domingo (17), com descontos em lojas e na Praça de Alimentação também, além disso, ação com até 50% de desconto é ampliada nas atrações de lazer.

Compras Online

Essa também é a semana para tirar de vez as compras do carrinho. As grandes plataformas de comércio eletrônico, Shopee, Shein e Mercado Livre anunciaram até 80% de desconto nas compras, incluindo protudos de vestimento, eletrodomésticos, utensílios e produtos de beleza. As compras podem ser feitas no site ou através dos aplicativos.

