Com promoção de Halloween, drive-thru do BK na Afonso Pena amanhece lotado

Após o anúncio do Burger King da promoção de Halloween com lanche grátis para quem estivesse “montado” em uma vassoura ao realizar o seu pedido no drive-thru da loja, os campo-grandenses já marcaram presença na Afonso Pena.

A reportagem do JD1 Notícias flagrou vários jovens já com seus “automóveis” temporários esperando serem atendidos.

Porém há regras para conseguir o lanche. A promoção é válida das 10h às 18h apenas para quem fazer o pedido no drive-thru montado em uma vassoura, e fornecer um documento com foto. Será liberado um Whopper grátis por CPF.

Em Campo Grande, o BK da Afonso Pena e da Mascarenha de Moraes estão com a promoção. É obrigatório o uso de máscara.

Os consumidores que estiverem se “locomovendo” por meio de vassouras precisarão aguardar na fila do Drive-Thru (mesmo com os seus “automóveis” diferenciados, seguindo o fluxo normal de compras), ou seja, você deverá entrar na fila dos carros apesar de estar com uma vassoura.





