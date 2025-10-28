Com provas a partir de 1km, estão abertas as inscrições para '1ª Corrida do Bem', em Três Lagoas

Estão abertas as inscrições para a 1ª Corrida do Bem, promovida pelo Instituto Dr. Maurício Naves, especialista em dor e metabolismo. O evento será realizado no dia 14 de dezembro, em Três Lagoas, e é voltado para atletas e comunidade em geral com intuito de unir esporte e solidariedade.

A prova contará com percursos de 1 km (caminhada), 5 km e 10 km (corrida). As inscrições podem ser feitas até 30 de novembro pelo site, o valor é de R$ 57, além da doação de um brinquedo novo, ou um quilo de alimento não perecível ou uma cesta básica. O item escolhido deverá ser entregue no dia da retirada do kit.

As doações arrecadadas serão destinadas ao projeto social Boa Esperança, que atende famílias em situação de vulnerabilidade em Três Lagoas e região. Parte do valor das inscrições também será revertida na compra de cestas básicas e brinquedos.

Segundo o médico Maurício Naves, idealizador da iniciativa, a Corrida do Bem é “mais do que uma prova esportiva, é um gesto coletivo de amor e empatia, especialmente neste período que antecede o Natal”.

A concentração e largada acontecerão na Medical Center, localizada na rua João Dantas Figueiras, 1185, bairro Parque São Carlos.

