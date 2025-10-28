Menu
Menu Busca terça, 28 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Com provas a partir de 1km, estão abertas as inscrições para '1ª Corrida do Bem', em Três Lagoas

O evento será realizado no dia 14 de dezembro, com percursos de 1km (caminhada), 5km e 10km

28 outubro 2025 - 15h23Taynara Menezes
As inscrições podem ser feitas até 30 de novembroAs inscrições podem ser feitas até 30 de novembro   (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para a 1ª Corrida do Bem, promovida pelo Instituto Dr. Maurício Naves, especialista em dor e metabolismo. O evento será realizado no dia 14 de dezembro, em Três Lagoas, e é voltado para atletas e comunidade em geral com intuito de unir esporte e solidariedade.

A prova contará com percursos de 1 km (caminhada), 5 km e 10 km (corrida). As inscrições podem ser feitas até 30 de novembro pelo site, o valor é de R$ 57, além da doação de um brinquedo novo, ou um quilo de alimento não perecível ou uma cesta básica. O item escolhido deverá ser entregue no dia da retirada do kit.

As doações arrecadadas serão destinadas ao projeto social Boa Esperança, que atende famílias em situação de vulnerabilidade em Três Lagoas e região. Parte do valor das inscrições também será revertida na compra de cestas básicas e brinquedos.

Segundo o médico Maurício Naves, idealizador da iniciativa, a Corrida do Bem é “mais do que uma prova esportiva, é um gesto coletivo de amor e empatia, especialmente neste período que antecede o Natal”.

A concentração e largada acontecerão na Medical Center, localizada na rua João Dantas Figueiras, 1185, bairro Parque São Carlos.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o presidente Lula -
Política
Projeto "antifacção" do governo Lula endurece punições contra o crime organizado
A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade
Política
Votação na Câmara pode classificar adulteração de bebidas como crime hediondo
Bilhete da Mega-Sena
Geral
Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões em sorteio nesta terça-feira
Ministério Público Federal (MPF) -
Educação
MPF promove escuta pública em Sidrolândia para avaliar qualidade da educação básica
CGU penaliza empresas por fraudes em licitações durante a pandemia
Justiça
CGU penaliza empresas por fraudes em licitações durante a pandemia
Ministro Flávio Dino -
Brasil
STF determina campanha educativa sobre acesso e fiscalização de emendas parlamentares
Centro Integrado de Operações Policiais CIOPS -
Polícia
Pane na Oi deixa 190 e 193 fora do ar; veja os telefones alternativos
Criança recebe atendimento -
Saúde
Ação inédita atende alunos com dificuldades de visão no São Julião
Policiais -
Polícia
Polícia não pode abordar motorista apenas porque veículo está mal conservado, diz STJ
ALEMS
Política
Assembleia analisa projetos que tratam de servidores do MPMS, cartórios e empréstimo do BID

Mais Lidas

Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer