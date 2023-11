Com quatro modalidades e entrada gratuita, Jogos Abertos de MS começam nesta quinta-feira

Com realização do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), após nove anos de pausa, os JAMS (Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul) começam nesta quinta-feira (2), com disputas em quatro modalidades: basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

A competição começa às 7h30, mas a abertura oficial ocorrerá às 19h no ginásio do Círculo Militar de Campo Grande e segue até domingo (5), quando serão conhecidos os campeões. Cada modalidade contará com a participação de oito equipes, nos gêneros feminino e masculino.

Ao todo, 21 municípios serão representados em quadra: Água Clara, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Antônio João, Bela Vista, Caarapó, Corumbá, Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Itaporã, Jardim, Maracaju, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.

Com entrada gratuita ao público, o evento acontecerá nos seguintes locais:

- O Cemte (Centro Municipal de Treinamento Esportivo) e o Sesc Horto vão receber as partidas de basquetebol.

- O futsal terá confrontos no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão) e no Centro Poliesportivo Dom Bosco.

- Os jogos de handebol também acontecerão no Guanandizão e ainda terá duelos no Ginásio de Esportes Eric Tinoco Marques, o Moreninho, no campus Cidade Universitária da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

- As partidas de voleibol acontecerão no Instituto Mirim e no Círculo Militar, local que também vai abrigar a Comissão Central Organizadora e o refeitório do evento.

Também haverão transmissões ao vivo. Confira:

- Transmissão da cerimônia de abertura (assista aqui)

- Jogos futsal (assista aqui)

- Semifinais e finais no Poliesportivo Dom Bosco (assista aqui)

