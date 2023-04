Com R$ 11 milhões, Hospital Regional e Hemocentro de Dourados serão reformados

Com investimento de R$ 11,8 milhões, o Hemocentro de Dourados e o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) de Campo Grande passarão por reforma geral. As empresas que prestarão serviços foram divulgadas hoje (20) no Diário Oficial do Estado.

Conforme o Governo, no Hemocentro de Dourados será realizado uma reorganização do estacionamento, troca do telhado, mudança das instalações elétricas, modernização da climatização, pintura, substituição do gerador e layout novo, para executar esses serviços, o investimento será de R$ 2,8 milhões.

Já o HRMS de Campo Grande passará por três obras de reforma. A primeira na fachada, que será recuperada e terá pintura nova, assim como os brises, as coberturas metálicas das entradas (marquises) e as esquadrias externas. Neste contrato, o investimento é de R$ 2,7 milhões.

Com R$ 1,3 milhões, a segunda obra será executada na Central de Material Esterilizado, com troca dos sistemas de elétrica e hidráulica, além de uma modernização da climatização, substituição dos forros e pintura nova, deixando o espaço com um novo layout.

Por último, a terceira obra do HRMS será feita no setor de hemodiálise. Com R$ 1,2 milhão, o espaço terá ampliação do número de cadeiras de atendimento com reformas elétrica, hidráulica, dos forros e modernização da climatização, além da pintura, deixando o espaço com layout novo.

“Com essas obras, vamos melhorar as estruturas de saúde tanto para quem trabalha quanto para quem é atendido. Vamos oferecer as condições necessárias para que a saúde preste um atendimento cada vez melhor ao cidadão”, destaca o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

As quatro obras de reforma foram contratadas pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), com interveniência da SES (Secretaria Estadual de Saúde) e serão pagas com recursos estaduais e federais, administrados pelo FESA (Fundo Especial de Saúde).

Com a publicação dos contratos, as obras serão iniciadas após assinatura das Ordens de Início dos Serviços (OISs) - que deve ocorrer nas próximas semanas. Prazos de duração e outros detalhes podem ser conferidos na página 50 do DOE-MS.

