Com R$800 no bolso, jovem viaja 6 mil km de bicicleta, do Paraná ao Maranhão

Maruan Matheus Moreira tem 26 anos e está viajando do Paraná ao Maranhão de bicicleta pelo litoral brasileiro. Ao todo, ele já percorreu 5,5 mil quilômetros e prevê pedalar mais cerca de 500 km.

Morador de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, o jovem saiu de casa em fevereiro com R$ 800 e se sustenta na viagem fotografando turistas e vendendo adesivos. "Quando eu comecei a viagem, a minha ideia era realmente sair para conhecer os lugares que eu sempre sonhei conhecer. No decorrer, eu vi que a viagem é muito mais sobre pessoas do que sobre lugares. Eu fiz muitas amizades, conheci muitas pessoas boas no caminho", afirma.

Com pouca experiência na pedalada, Maruan comprou a bicicleta exclusivamente para a viagem. No primeiro dia, uma queda o fez gastar a maior parte do dinheiro que tinha com o conserto da bike.

E na metade do trajeto, mais um obstáculo: sintomas o fizeram descobrir o diagnóstico de diabetes, mas nenhum dos percalços impediram o jovem de curtir a aventura. Neste sábado (4), o paranaense estava em Parnaíba, no Piauí. A intenção é, na segunda-feira (6), pedalar até Barreirinhas, no Maranhão, para conhecer os Lençóis Maranhenses.

Depois, Maruan vai até o destino final, São Luís, de onde deve voltar para o Paraná de avião. "Antes, eu só conhecia o Paraná e Santa Catarina. Meu sonho é viver viajando, então, essa foi só a primeira. Já tenho plano de fazer outra assim no Brasil e fora do Brasil", afirma.

