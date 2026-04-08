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Com reajuste de 3,81%, pedágio da MS-306 vai custar R$ 14,40 a partir desta quinta-feira

Para veículos de carga, valor chega a R$ 129,60; rodovia é concedida à Way 306 desde 2020

08 abril 2026 - 13h28Gabrielly Gonzalez

A partir desta quinta-feira (9), o valor do pedágio na MS-306 será reajustado em 3,81%, conforme resolução publicada no Diário Oficial do Estado. O aumento acompanha a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado nos últimos 12 meses.

Com a atualização, a tarifa para veículos de passeio passa de R$ 13,90 para R$ 14,40 — um acréscimo de R$ 0,50. Já motocicletas pagarão R$ 7,20, aumento de R$ 0,25. O maior valor será aplicado a combinações de veículos de carga, como caminhões com reboque, cuja tarifa chega a R$ 129,60. Os novos valores serão cobrados nas três praças administradas pela concessionária ao longo do trecho entre Costa Rica e Cassilândia, totalizando 219,5 quilômetros.

Este é o sexto reajuste anual desde o início da concessão da rodovia, que teve contrato firmado em 2020 com prazo de 30 anos. A MS-306 foi a primeira rodovia estadual concedida à iniciativa privada em Mato Grosso do Sul.

O trecho concedido liga a divisa com Mato Grosso, na região de Mineiros (GO), até o entroncamento com a BR-158, em Cassilândia. A cobrança de pedágio teve início em abril de 2021.

Segundo dados do Governo do Estado, o contrato prevê investimentos de cerca de R$ 1,77 bilhão ao longo do período. Nos primeiros cinco anos, já foram aplicados aproximadamente R$ 447 milhões, incluindo obras de alargamento de pistas, acostamentos e implantação de faixas adicionais.

O reajuste segue a data-base contratual, fixada em 9 de abril de cada ano.

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