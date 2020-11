Com Riedel pré-candidato para 2022, Reinaldo diz que foco agora é trabalho

Durante coletiva à imprensa na tarde desta segunda-feira (26), onde foi apresentado o balanço do PSDB, nas eleições deste ano, o governador Reinaldo Azambuja reforçou que a legenda não ficará de fora da disputa pelo governo em 2022 e lançará o secretário de Governo, Eduardo Riedel, para sua sucessão.

“Agora, acabou a eleição. Saindo daqui hoje, agora é entrega. Vamos fazer uma agenda nos 79 municípios, temos muitas cosias dos municípios com o governo. Vamos lançar agora as 100 escolas em tempo integral, reforma e estrutura de todas as escolas, foco na gestão, atenção com os aliados e, então, ao final de 2021 vamos olhar 2022”, afirmou o governador.

Ao falar de Riedel, Reinaldo relevou o trabalho de seu secretário frente à pasta e disse que os resultados podem refletir de maneira positiva na urna. “Agora o foco não é política, mas sim trabalho que temos que fazer com que essas entregas cheguem à população do MS”, disse.

Questionado se será candidato ao Senado, Reinaldo deixou no ar. “Posso ser ou não ser candidato ao senado em 2022. Tenho tempo para tomar. Meu compromisso é com o estado e minha gratidão é com a população”, disse o governador.

