Com Rota Bioceânica, MS será "hub" logístico da América do Sul

Com a passagem da Rota Bioceânica em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul poderá se tornar o grande “hub” (concentrador) logístico da América do Sul. A construção da primeira ponte sobre o Rio Paraguai, vai unir o Brasil ao país vizinho. A obra será financiada pela Itaipu Binacional Paraguay.



O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de MS, Jaime Verruck, afirma que a construção permitirá competitividade para o estado. “A partir desse ponto: com a ativação da ponte, a alfândega, a rota bioceânica, a rota hidroviária e funcionamento de quatro portos em Porto Murtinho, teremos um grande "hub" que vai concentrar toda a logística da América do Sul, permitindo competitividade não só para Mato Grosso do Sul, mas também para a região Centro-Oeste do Brasil”, afirma.



Jaime Verruck explica que o novo corredor rodoviário vai encurtar a distância do Centro-Oeste do Brasil até o mercado asiático, o principal consumidor de commodities do mundo. “Assim, conseguiremos chegar aos portos chineses de uma maneira muito mais competitiva, com redução de 14 dias de transporte marítimo e redução de custo por container de mais de mil dólares”.



Na terça-feira (14), o governador Reinaldo Azambuja se reuniu com o diretor-geral da Itaipu Paraguaia, José Alberto Alderete Rodriguez, para tratar da Rota Bioceânica. A obra tem custo estimado em US$ 75 milhões e deve ficar pronta em 2022. O município de Porto Murtinho tem se tornado um dos principais entrepostos comerciais de Mato Grosso do Sul.

Deixe seu Comentário

Leia Também