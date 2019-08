Com salário de até R$ 2,6 mil prefeitura abre seleção para assistência social

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (21), a abertura do Processo Seletivo Simplificado Programa de Contratação Temporária “Atendimento dos Serviços da Superintendência de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade”.

Ao todo são 29 vagas abertas; para advogados 9 vagas; Assistentes sociais 9 vagas; Psicólogos 9 vagas e Terapeutas Ocupacionais 2 vagas. Todos os profissionais deverão desempenhar funções específicas nos Serviços da Superintendência de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Os salários são de R$ 2.600,0 0 e há flexibilidade de horário na jornada de trabalho.

Os candidatos deverão inscrever-se apenas através do site www. campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo , no período das 10 horas do dia 22 de agosto de 2019 às 16 horas do dia 23 de agosto de 2019, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

A solicitação de inscrição só poderá ser realizada via internet, e após o encerramento do período estabelecido para sua realização online, será publicada no Diário Oficial do Município a relação das inscrições convocando-os para a entrega dos títulos, conforme especificado no Anexo Único do Edital, bem como a entrega da cópia de um documento oficial com foto que o identifique.

É vedada a inscrição condicional, provisória, extemporânea, por correspondência, via postal, via fax-símile ou via correio eletrônico.

Para mais informações e acesso integral ao Edital clique neste link.

