Com serviços gerais, Capital terá 2º mutirão de atendimento às Associações Comunitárias

Para atender as comunidades de Campo Grande, a prefeitura irá realizar o 2º Mutirão de atendimento as Associações Comunitárias, nesta quinta-feira (17), por meio da Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários (Suasc).

Na ação, serão oferecidos serviços como negociação de débitos sobre contas de energia, água, orientação para o planejamento e elaboração de projetos sociais, orientação para a abertura, alteração e baixa de CNPJ, consulta da situação do CNPJ (se ativo ou inativo) para as Associações que já possuem, orientação sobre licenças, tais como o Alvará dos Bombeiros e da Vigilância Sanitária, orientação sobre a inatividade nos casos em que não houve movimentação financeira ou patrimonial orientação básica sobre documentações necessárias para participação de Editais das Emendas Municipais, estaduais ou federais e orientações jurídicas com a Faculdade PRIME, para Associações de Moradores, Clube de Mães e organizações sem fins lucrativos.

Além do mutirão de atendimento, em alusão ao Agosto Lilás, haverá também a palestra “Mulheres Comunitárias, não se calem. Pelo fim da violência”, com o objetivo de apoiar a Campanha, reunindo para isto as Lideranças comunitárias femininas que irão contribuir na disseminação do conteúdo da palestra que será autocuidado, acolhimento de denúncias, autoajuda e conscientização da violência sofrida pelas mulheres.

Participam da palestra a Delegada de Polícia Karen Viana de Queiroz da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a Tenente Coronel Letícia Raquel Lopes Ramos, Diretora da Polícia Comunitária e Direitos Humanos do Comando Geral da Polícia Militar do Estado e a neurocientista Andréia Souza Coordenadora de Palestra do Grupo Amor.

Serviço:

Local: Sede da Suasc

Endereço: Edifício Marrakech, Rua 25 de Dezembro, n.º 924 – 2º andar.

Hora: 8h às 14h

