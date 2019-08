Com Sindrome de Down e sopro no coração, bebê precisa de ajuda para tratamento

A família do recém-nascido Guilerme Souza nascido há 12 dias pede ajuda para custear o tratamento do bebê que nasceu com sopro no coração, e está internado no Hospital Regional de Aquidauana desde o dia 19, esperando por uma vaga em Campo Grande.

De acordo com a avó de Guilerme, Cleuza Vera da Silva, a criança precisa ser transferida de Aquidauana com urgência, porém não estão conseguindo vaga com cardiologista pediátrico nos hospitais públicos da Capital.

Guilerme é uma criança especial e foi diagnosticado pelo obstetra de Aquidauana com Síndrome de Down. Por falta da vaga no atendimento público a família espera que um tratamento em unidade particular seja mais rápido de conseguir.

A mãe está com o recém nascido internado em Aquidauana e não tem condições de bancar um tratamento particular e pede doações de qualquer valor para quem puder ajudar.

Para qualquer ajuda a família disponibilizou os contatos da avó do Guilherme (67) 99904-9216 e da mãe Jéssica de Souza (67) 99863-0153.

O depósito em agência bancária pode ser feito na conta em nome de Grace Kele Silva Souza

Conta:000.000.011.008-2; Agência: 4556; Operação: 013.

