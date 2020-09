Com sintomas de Covid-19, homem foge de UPA e morre em casa

Luis Vanderley de Oliveira, 52 anos, foi encontrado morto, na terça-feira (9), na casa onde morava, Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinois, depois de fugir da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário.

De acordo com o registro policial, foi uma amiga de Luis que o encontrou sem vida. Ela relatou à polícia que ao olhar pela janela avistou Luis deitado em sua cama aparentemente dormindo, que como tinha intimidade com a vítima e sua casa não tinha tranca, entrou para falar com ele. Foi quando percebeu que ele já se encontrava sem vida. Ela entrou em contato com a irmã de Luis, Janne Maria de Oliveira, 65 anos, para informar o que havia acontecido.

Segundo Janne, na noite de segunda-feira (7), ela havia levado o irmão para à UPA do bairro Universitário com tosse seca, com muita dor nas costas e falta de ar, sintomas do novo coronavírus. Luis chegou a fazer o teste para o novo coronavírus, mas não esperou o resultado e fugiu da unidade voltando para sua casa.

Sem lesão aparente, o caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – CEPOL. (DEPAC)

