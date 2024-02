Com sorte? Mega-Sena sorteia R$ 95 milhões neste sábado

A Mega-Sena sorteia neste sábado (3) o concurso 2.684, que deve pagar um prêmio de R$ 95 milhões. A loteria está acumulada após ninguém acertar, novamente, as seis dezenas sorteadas no concurso de quinta-feira (1º).

No sorteio anterior, que por problemas técnicos só ocorreu três horas após o esperado, foram sorteadas as dezenas: 01 - 03 - 23 - 27 - 47 - 57.

As apostas podem ser feitas até às 18h (horário local) em qualquer Casa Lotéricas, ou também no site da Loterias Caixa, pelo app Loterias, disponível para celulares iOS e Android, e pelo Internet Banking Caixa.

